Beinette, si cerca un uomo allontanatosi da casa in stato confusionale

Notte di ricerche, a Beinette, quella tra le giornate di ieri (giovedì 1 agosto) e oggi (venerdì 2 agosto).



Le squadre dei vigili del fuoco – con l’UCL – e dei carabinieri locali si sono infatti attivate nella serata di ieri con l’obiettivo di rintracciare un uomo di origine albanese che la famiglia ha segnalato essersi allontanato dall’abitazione in stato confusionale. Non si conoscono altri dettagli.



Le attività di ricerca hanno interessato l’intera notte ma si sono rivelate estremamente complesse. Riprenderanno in mattinata.