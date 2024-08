Fossano, con "L'erba di Grace" è partita l'edizione 2024 della rassegna "Estate al cinema"

In collaborazione con il Comune di Fossano e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, la Fondazione Noi Altri ha dato il via mercoledì 31 luglio alla programmazione della stagione 2024 del traduzionale cinema all'aperto.

La trama: Una legge ancora in vigore in Italia impedisce a Giovanni di sapere l'identità dei suoi genitori biologici. Per attirare l'opinione pubblica, l'uomo ottiene la complicità di Gustavo, centenario che vive in una casa di riposo. I due partono alla volta di Roma, dove dovranno incontrare il ministro dell'interno.