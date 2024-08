Meeting Under The Stars: un bel evento per gli appassionati di Auto d'Epoca

Lo scorso venerdì 19 luglio 2024, si è svolto con grande successo il "Meeting Under The Stars", un evento che ha richiamato a Centallo numerosi appassionati di auto YOUNGTIMER, CLASSIC e POST CLASSIC, coprendo veicoli degli anni '70, '80, '90 e primi anni 2000.

Il ritrovo, avvenuto tra le 17:45 e le 19:15 presso DUTT’OST pasta fresca con cucina, ha visto i partecipanti accolti calorosamente e introdotti alla gamma di prodotti artigianali del pastificio. Dopo aver esplorato le delizie gastronomiche e approfittato della tessera omaggio, il convoglio di auto storiche è partito alle 19:30, attraversando pittoreschi paesini piemontesi fino a raggiungere Montaldo di Mondovì.

L’arrivo al ristorante La Vecchia Giacobba è avvenuto alle 20:30, dove i partecipanti hanno goduto di una cena conviviale. La serata è proseguita con una suggestiva "Drive Under The Stars" dalle 22:00, toccando località come Torre Mondovì, Vicoforte e Chiusa Pesio, concludendosi presso la stazione Eni di Borgo Gesso per i saluti finali.

L'evento, organizzato con grande attenzione alla sicurezza stradale, è stato particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti.