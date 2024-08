Cuneo in lutto per la scomparsa di Terry Dutto, co-fondatore dell'associazione LVIA

Dopo una malattia che si è acutizzata negli ultimi due mesi, è scomparso il primo agosto, a Roma, circondato dall'affetto dei suoi cari: Terry Dutto, 79 anni, è stato uno dei primi volontari LVIA, ONG di cui fo co-fondatore insieme a Don Aldo Benevelli.

A darne il triste annuncio, la moglie Giovanna Spagnolli con i figli Carlo, Lorenzo e Daniele, il frtello Narciso, la cognata Donatella e i nipoti tutti.

Terry - come si legge in una nota della stessa ONG - era parte del piccolo gruppo di giovani che con Don Aldo Benevelli, nel 1965 esprimeva istanze di cambiamento della fine degli anni Sessanta, insieme a quelle del Concilio Vaticano II. Il gruppo condivideva le idee di libertà, giustizia e aiuto agli ultimi animando la città con marce, eventi e momenti di incontro.

Partì per il Kenya insieme a Don Aldo per raggiungere la volontaria Rosanna Cayre nel gennaio del 1968 e, insieme, diedero un nome alla loro presenza nel Paese, creando la sigla L.V.I.A. (Associazione Internazionale Volontari Laici, in inglese:un’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale che opera per contribuire al superamento della povertà estrema, alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile e al dialogo tra comunità italiane ed africane), che all’epoca rappresentava una grande novità, distinguendo i laici dai sacerdoti missionari e sottolineando la gratuità del loro impegno. E fu così che ebbe inizio la storia di LVIA, che continua ancora oggi con progetti di sviluppo in dieci Paesi dell’Africa.

Rientrato dal Kenya, Terry continuò a lavorare insieme a LVIA anche in altri Paesi africani, come l’Etiopia. Per tutta la vita si è dedicato al volontariato internazionale collaborando con Focsiv e Caritas alla guida di delicate missioni di Pace.

"Lascia oggi un’eredità di dedizione, altruismo e impatto positivo sulle vite di molte persone. La sua passione per il volontariato e il suo impegno instancabile hanno ispirato tutte le persone che hanno avuto occasione di incontrarlo nel suo percorso di vita", affermano in LVIA.

I funerali verranno celebrati nella sua amata Cuneo martedì 6 agosto alle ore 10.00 nella Chiesa di San Giovanni Bosco, mentre il rosario sarà celebrato nella stessa chiesa il giorno prima, lunedì 5 agosto, alle ore 17.30.

Come da sua richiesta, la famiglia non chiede fiori ma offerte alla "sua" LVIA (SERVIZIO DI PACE LVIA - coordinate bancarie: IT 98 U050 1801 000 000 011 064 284).