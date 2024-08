Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 34 anni

Alberto, seriamente motivato a una convivenza, o matrimonio, è un 34enne, simpatico, carino, alto, moro, ha casa propria, ha viaggiato in tutto il mondo, è celibe, ha una buona occupazione, tanti interessi sia sportivi che culturali, perchè non lo chiami? Magari è l'uomo giusto per te!!...CONTATTALO ORA

Lui single, 45 anni

Marcello, è un bell'uomo, di quelli interessanti, quelli che ascolti volentieri e non ti annoiano, 45enne, alto, fisico atletico, magnetici occhi grigi, divorziato, radiologo, nel tempo libero si occupa di musicoterapia per bambini disabili, conoscerebbe una donna semplice, per condividere futuro…CONTATTALO ORA

Lui single, 55 anni

Filippo, è rimasto vedovo molto tempo fa, ora 55enne, bel signore, alto, brizzolato, occhi scuri, esercita la professione di notaio, aspetto distinto, per tutta la vita ha pensato solo a lavorare e ad accudire la figlia, ora che lei è finalmente indipendente, e sposata, vorrebbe incontrare la donna giusta per una bella storia d’amore, perché nel suo cuore, è molto forte questo desiderio...CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

Emanuele, non dimostra i suoi 65 anni, alto, brizzolato, occhi castani, vedovo, ex dirigente d'azienda, ora in pensione, fisico asciutto, sempre ordinato e elegante, ama viaggiare, frequenta mercatini d’antiquariato, ama cucinare e ricevere amici, gli piacerebbe incontrare una signora con gusti semplici come lui, per amicizia iniziale, che potrebbe trasformarsi in una bella storia d'amore, lui ci crede ancora… CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 31 anni

Cinzia, bellissima, mora, occhioni verdi, sorriso simpatico e coinvolgente, coltiva erbe aromatiche, 31enne, vive sola, e sarebbe anche disponibile a trasferirsi se incontrasse un uomo affidabile, con sani principi morali, anche separato, e non importa l'età, purché italiano, e seriamente intenzionato a formare famiglia…CONTATTALA ORA

Lei single, 40 anni

Elena, libera da qualsiasi impegno familiare, non ha figli, 40enne, bella donna, lunghi capelli biondi, profondi occhi neri, fisico longilineo, operaia nel settore dolciario, conoscerebbe uomo italiano, non importa l’età, purché onesto, e che non desideri avventure, ma che voglia fortemente una storia vera…CONTATTALA ORA

Lei single, 51 anni

Vittoria, stupenda 51enne, capelli biondi mossi, occhi celesti, snella, ma con le forme nei posti giusti, cassiera in un supermercato, ama andare in montagna fa trekking, ma anche cucinare e stare con gli amici, nelle sue giornate manca solo un brav'uomo, non importa se più maturo, italiano e con cui vivere serenamente... CONTATTALA ORA

Lei single, 60 anni

Maria, è una splendida donna, 60enne, bellissimi occhi verdi, capelli grigio argento naturali, è pensionata, gioca a bocce, ama la casa pulita e in ordine, dopo che tanti anni fa ha perso il marito, non ha più incontrato un uomo per cui provare un sentimento, ma la solitudine è una brutta malattia e vorrebbe incontrare un bravo signore, anche più maturo, ma con cui farsi buona compagnia…CONTATTALA ORA

