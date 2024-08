“Recondite armonie”: i Maestri Andrea Angeloni e Maurizio Maffezzoli in concerto ad Acceglio

Ad Acceglio, in occasione della Rassegna di Concerti Organistici, si terrà questa sera, sabato 3 agosto, alle ore 21.15, un bellissimo concerto. L'appuntamento è con “Recondite armonie 2024 - Organi Vespera”: presso la chiesa di Santa Maria Assunta si esibiranno i Maestri Andrea Angeloni e Maurizio Maffezzoli.



Nato nel 1985, Andrea Angeloni si è diplomato in trombone presso Conservatorio di Musica di Perugia, dove ha portato a termine anche il Biennio di Laurea. Si è poi perfezionato frequentando varie Masterclass tenuti da Joseph Alessi, Jacques Mauger, Fabiano Fiorenzani e Daniele Morandini e Maurizio Persia, nonché dei Maestri Andrea Conti e Andrea Lucchi nell'ambito del Corso di Specializzazione Orchestrale presso l'Accademia Nazionale Santa Cecilia, partecipando agli stage della Scuola di Musica di Fiesole con Dankwart Schmidt e Robert Tucci.



Nel 2008 ha vinto l'audizione per l'Orchestra Giovanile Italiana nel ruolo di primo trombone, mentre negli anni successivi si è aggiudicato varie selezioni: Festival Puccini di Torre del Lago, Orchestra Italiana del Cinema con cui collabora a numerosi concerti ed incisioni con il M. Nicola Piovani, Orchestra del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha svolto inoltre attività con l'Orchestra Sinfonica di Perugia e dell'Umbria, con l'Orchestra Sinfonica “G. Rossini" di Pesaro, con l'Orchestra "L. Cherubini" con la quale ha suonato sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti, con l'Orchestra Regionale delle Marche (FORM), con l'Orchestra da Camera “Innstrumenti" di Innsbruck e con l'Orchestra "Camerata del Titano", orchestra ufficiale della Repubblica di San Marino, con l'Orchestra da Camera di Perugia, con l'orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.



La ricerca di sempre nuovi stili e linguaggi musicali lo porta a confrontarsi con generi diversi quali la musica antica, nell'ambito della quale studia presso la FIMA (Fondazione Italiana Musica Antica) e incide diversi dischi con strumenti storici per etichette quali Brilliant Classic, Tactus e Sony.



Di rilievo è l'attività anche in campo moderno, con la Laurea conseguita nel 2018 presso la Siena Jazz University, Accademia Italiana del Jazz e la partecipazione a prestigiose rassegne italiane ed internazionali. Angeloni approfondisce la direzione per orchestra di fiati seguendo i corsi ANBIMA diretti dal M°C. Pirola e frequentando l'Accademia DAS di Fermo.



Nato invece a Como nel 1974, Maurizio Maffezzoli si è diplomato in Organo e Composizione Organistica con il M° W. Van De Pol, Clavicembalo con il M° A. Fedi e Didattica della Musica con il M° A. M. Freschi presso il Conservatorio “F. Morlacchi" di Perugia. Ha approfondito gli studi con A. Fedi, F. Munoz, L. F. Tagliavini, L. Tamminga e H. Vogel. Ha al suo attivo numerosi concerti, in Italia e all'estero, sia come solista che in formazioni cameristiche, (Festival dei due Mondi di Spoleto, Festival Organistico Umbro, Festival di Venezia, Itinerari organistici a Pisa, Festival organistico di Viterbo, Hermans Festival, Festival International d'Orgues historiques des vallées Roya et Bévéra - Francia, Organ Festival di Tokyo, Concerti d'organo a Varsavia, Città del Messico, Helsinky, Lublino, Danimarca, Francia).



Ha collaborato come docente con il Conservatorio Nacional de Musica di Città del Messico, Akademia Muzyczna Bydgoszcz (Polonia) e la Frederic Chopin Musical University. Dirige il coro "Monti Azzurri"di Pievebovigliana (MC), il coro di voci bianche "Helvia Recina" di Villa Potenza (MC). Ha inciso il CD "Organum contra Organum" per due organi, un CD con musiche inedite di autori abruzzesi per la Tactus, un DVD "Terra d'organi" per la provincia di Macerata ed ha in programma una registrazione di un CD di autori spagnoli per organo e mezzo-soprano.



È presidente dell'associazione musicale "Organi Arti & Borghi" di Camerino con cui organizza il Festival organistico "Terra d'Organi Antichi" giunta quest'anno alla sua XVII edizione e organista titolare dell'organo di S. Caterina d'Alessandria di Comunanza (AP) (nucleo orig. Anonimo XVII sec - fam. Fedeli XVIII sec - O. Cioccolani 1858) e degli organi (G. Fedeli 1769 e F. Testa 1712 - D.

Fedeli 1829-53) della basilica di S. Venanzio di Camerino (MC).



Ad alternarsi organo solo, organo e trombone, organo e cornamusa. Questa sera in Alta Valle Maira saranno protagonisti la musica, l’impegno, la passione e bravura, in una serata coinvolgente e molto emozionante.



Il concerto è organizzato da Fondazione Acceglio e Amici della musica di Savigliano.