Inizio di settimana all’insegna del bel tempo e con temperature contenute entro i 30°C. Martedì possibili rovesci

Lunedì bel tempo su tutta la regione. Martedì possibili rovesci. In foto uno scorcio delle Langhe, tra Serralunga d'Alba e Roddino

Bel tempo e temperature su valori meglio sopportabili. E’ quanto prevede l'Agenzia Regionale per l'Ambiente (Arpa) per i prossimi giorni, dopo una settimana che si era fatta notare e soffrire per il caldo che, insieme a buona parte del Paese, aveva interessato anche la nostra regione.

Il bollettino meteo di Arpa prevedeva invece per oggi, domenica 4, domani e martedì 6 "condizioni prevalentemente stabili con isolati rovesci pomeridiani limitati ai rilievi alpini. Aumento dell'instabilità atteso martedì 6 agosto, con temporali in possibile estensione alle pianure".

La vigilanza sui possibili rovesci nella giornata di martedì riguarda tutta la provincia e le sue valli, da quella del Po a quelle di Belbo e Bormida. Unica zona esclusa la "Pianura Cuneese". La previsione è comunque quella di fenomeni moderati, tanto che il bollettino di allerta meteo prevede il livello verde.

Nel frattempo, come detto, si ritorna a temperature decisamente più sopportabili col bollettino "Ondate di calore" che per oggi, domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 agosto assegna alla provincia di Cuneo in particolare il punteggio 0 ("nessun disagio") nel livello della previsione di disagio bioclimatico.

Per la giornata di oggi, domenica 4 agosto, la previsione di Arpa per la nostra provincia era in particolare di 29°C di temperatura massima, la più bassa della regione, 31°C di massima percepita, 19°C di minima e lo stesso valore di minima percepita (contro i 25 di Novara e i 24 di Torino).

Per domani, lunedì 5, la previsione riferisce di 30°C di temperatura massima (ancora la più bassa della regione), 31° di massima percepita, 22°C di minima e di minima percepita.

Martedì 6 agosto si attendono 30 e 31°C di temperatura massima e massima percepita (contro i 36 di Alessandria a Vercelli), 22°C di minima e di minima percepita (26°C a Verbania).

In nessuna provincia del Piemonte sono previsti i livelli arancione e rosso del bollettino ondate di calore, relativi rispettivamente a "moderato disagio" e "forte disagio".