Soccorso Alpino recupera donna infortunata nel Canyon delle Fuse a Ormea

Intorno alle 10, è giunta in centrale operativa una chiamata di soccorso da una cordata in discesa dalla Punta Nordend sul Monte Rosa. Un alpinista del gruppo si è procurato un trauma a un arto inferiore durante una calata in corda doppia che gli impediva di procedere verso valle. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza del 118 la cui équipe è stata sbarcata con il verricello, ha stabilizzato il paziente e lo ha trasferito in ospedale per il ricovero. Si è trattato di un intervento complesso in virtù della quota elevata dove si è operato, a oltre 4.500 metri di quota.