San Donato di Mango in festa per la patronale

Tornano puntuali i festeggiamenti patronali di San Donato di Mango, organizzati dalla locale Pro Loco.

Il via mercoledì 7 agosto alle 20.30 con la tradizionale Gara a carte; si continua giovedì 8 agosto con il teatro: in scena la commedia “Bel afe” di Oscar Barile, mentre venerdì 9 agosto la serata è tutta per i giovani con la Serata Disco di FM Music Service insieme a street food, birra, cocktail e altre proposte gastronomiche a soddisfare tutti i gusti.

Sabato 10 agosto alle ore 20 è in programma la “Raviolata sotto le stelle”, e poi il concerto della Leo Live Band Show; domenica 11 agosto, giorno clou della festa estiva, alle ore 10.30 è prevista la Santa Messa a cui seguirà un rinfresco offerto da Pro Loco e dal Gruppo Donne Parrocchia di San Donato; alle ore 16 percorso “San Donato Incantata” con l’inaugurazione della mostra fotografica “Una questione di cuore” di Pierguido Fornaro presso la Casa delle Memorie, e “Incontro d’agosto” con l’Associazione Arvangia; alle 17, per i bambini e le famiglie lo spettacolo “Nel bosco dei cavalieri” a cura dell’associazione donchisciottesiamonoi e alle 20.30 Cena con la Paella Valenciana; la “Serata Latina” della scuola di ballo Star Dance e Dj Marco Ferretti concludono i festeggiamenti insieme a “La dolce notte” che offre Nutella Party e degustazione di Moscato d’Asti DOCG della cantina Degiorgis. Info e prenotazioni: tel. 393.7241680.