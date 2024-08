Briaglia, sopralluogo congiunto tra maggioranza e minoranza alla sede del depuratore

"Come più volte genericamente auspicato, - afferma la capogruppo di minoranza, Consuelo Vitali - con l'insediamento della nuova Amministrazione comunale, un segnale di collaborazione con la minoranza, per il bene del Paese, è pervenuto dall'Assessore Giampiero Caramello, in occasione del problema del depuratore, segnalato in sede di Consiglio comunale del 30 u.s. dall'attuale minoranza".

L'assessore Caramello, con il consigliere Consuelo Vitali e il geom. Daniele Ronaldo (neo eletto membro della attuale Commissione Edilizia), la mattina del 3 agosto, hanno effettuato un sopralluogo presso la sede del depuratore, ove è emerso che, l'opera necessità di un immediato intervento di messa in sicurezza e verifica tecnica.

La circostanza è stata altresì occasione di un confronto su altre problematiche del paese, con l'intento di instaurare una proficua rete collaborativa.