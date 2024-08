“Senza il Tenda Limone sta morendo”: l’amarezza di chi prova a resistere [VIDEO]

Amarezza e scoramento a Limone Piemonte tra i titolari di bar e ristoranti, tra chi gestisce attività da decenni o di chi la frequenta da quando è nato. Il tunnel di Tenda chiuso è stato un colpo durissimo all’economia del piccolo paese di montagna. Che si è sommato al Covid.



Oggi (lunedì 5 agosto) in Comune a Limone c’è la giunta regionale, la prima itinerante della buona legislatura regionale. Ci sono gli assessori e c’è anche l’ingegnere Nicola Prisco, commissario straordinario per Anas.



Agli intervistati però non interessa. Lo sanno, in paese la cosa è nota, ma hanno sentito troppe parole e promesse disattese. Certo, è un segno di attenzione, ma non basta più.



La speranza è che si apra per Natale ma non tutti hanno voglia di continuare a crederci o illudersi. Tante le attività che sono pronte a cedere.



Qui le parole di tre titolari di attività e di un avventore: