La serata di Visual Music chiude la 10ª edizione di Guarene Musica-Roero Music Fest

Grazie a un algoritmo specifico, la musica di Philip Glass, Arvo Pärt, Filippo Cosentino e Antonio Vivaldi suonata dal vivo del Sweet V Quartet ( Lucia Pulzone, Laura Luani, Margherita Valente, Gaia Abaclat ) verrà processata e trasformata in tempo reale in luci, forme e colori proiettati all'esterno della Chiesa della SS. Annunziata.

Dopo il successo del Concerto Scomposto a Palazzo Re Rebaudengo e della serata jazz nella centrale piazza SS. Annunziata e il concerto dedicato alla musica, la storia e la vita di Fabrizio De André, il programma della manifestazione ideata e diretta da Filippo Cosentino si chiude il 10 agosto con Visual Music , il concerto che permette di visualizzare luci, colori e forme della musica per apprezzarla in tutte le sue dimensioni.

La serata del 10 agosto coincide con l’evento “Il Borgo dei Desideri”, che giunge alla quarta edizione: i Borghi più Belli d’Italia, di cui Guarene fa parte, nella notte di San Lorenzo diventano “Luoghi dei Desideri”.

Chi visiterà il borgo nella notte delle stelle cadenti sarà invitato a scrivere il proprio desiderio, che entrerà a far parte di una selezione locale e poi nazionale. L’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia, raccolti i desideri scelti da ogni Comune, tramite una commissione formata da due donne e due uomini voterà i primi tre desideri, i cui autori verranno premiati con una Smart Box per un fine settimana per due persone in uno dei Borghi più belli d'Italia.