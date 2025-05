Vicoforte, ecco i vincitori del concorso di poesie nelle lingue naturali

Sono stati definiti gli esiti del concorso di poesie nelle lingue naturali dell’area alpina e pedemontana, cioè Piemonte e Valle ‘Aosta, delle poesie che saranno proposte domenica 18 maggio alle ore 10, nella confraternita di San Giovanni. La manifestazione sarà introdotta dal Sindaco Gian Pietro Gasco e dall’assessore Daniela Tarò e sarà diffuso il volumetto “Ël reuse ëd magg”, coordinato dalla onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, con il presidente Romolo Garavagno.

Per il piemontese il primo premio è stato assegnato, a pari merito, a Bruno Massimino di Carrù e a Piero Tomatis di Vicoforte, liriche d grande spessore pur nella diversità di stili; per il provenzale uguale affermazione per Lucia Abello di Stroppo; per il novarese: Giacomo Musetta; per le varianti liguri: Romano Nicolino di Garessio; per il franco-provenzale: Elisabetta Vuilermoz di Quart; per il walsdr: Anna Maria Bacher di Formazza.

Saranno pure premiati anche gli alunni della suola di Carrù, che hanno composto haiku moto gradevoli, in piemontese, guidati dalle insegnanti Felicina Bonino Priola, Mara de Leonardis, Sabrina Sciolla.

Il critico letterario e poeta Remigio Bertolino illustrerà l’opera ultima della poetessa Elisa Revelli Tomatis “AL CUORE DELLE COSE”, mentre la prof.sa Annamaria Balossini, poetessa novarese, proporrà una not sulla recente opera “Al foton”. A fare da cornice, nella Confraternita di San Giovanni, ci saranno poi le opere fotografiche di Paolo Leone, anche esse di grande profonda liricità.