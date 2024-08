E' morto Osvaldo Yoyo Montalbano, amato e originale stilista cuneese

Un grande lutto ha colpito la città di Cuneo, in particolare il centro storico, e il commercio del capoluogo. E' morto Osvaldo Yoyo Montalbano, stilista e creativo che da tanti anni aveva il negozio in Contrada Mondovì. Era malato da tempo.

Yoyo era punto di riferimento per chiunque cercasse qualcosa di originale e sartoriale. Abiti dal taglio asimmetrico e senza cuciture, una passione per la moda giapponese, essenziale e pura, le borse extralarge, gli accessori sempre fuori dagli schemi, Yoyo era stato maestro di tanti aspiranti stilisti e stiliste del Cuneese. Tante le sue collaborazioni anche fuori regione e all'estero.

Nel 1981 l'apertura del primo negozio. Alcuni riconoscimenti prestigiosi, il Premio della stampa francese al Salone delle Arti e della Moda a Hyerés e l'invito del Museo della Moda a Parigi. Gli anni dedicati ai costumi per il Teatro e per la Danza. Il ritorno al lavoro sartoriale. Con il tempo, l'iniziale rigore minimalista si è arricchito di ironia.



Garbato e gentile, sempre disponibile, eccentrico e così internazionale nel look e nelle creazioni che esponeva in negozio, molte delle quali autentiche sculture in tessuto, è morto all'età di 61 anni.

La sua morte lascia un grande vuoto in quella via dove da tempo aveva quel bellissimo negozio, sotto il porticato, l'Atelier "Senza tamburi né trombette".

Yoyo lascia la sorella Maria Grazia, la nipote Barbara e tanti amici e parenti. I funerali si celebreranno il prossimo 8 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Cuneo. Seguirà il trasporto al tempio crematorio di Magliano Alpi.