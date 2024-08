Volley - Calendari A2 Femminile: Si parte subito con Mondovì-Brescia; Il Puma ritrova subito Bibo Solforati e Clara Decortes

La Lega di Volley di Serie A ha ufficializzato i Calendari della prossima Serie A2 femminile. Partenza impegnativa per il Mondovì Volley, che nelle prime due giornate affronterà due delle quattro formazioni più attrezzate del girone (A). Si parte domenica 6 ottobre con l'impegno casalingo contro la Valsabbina Millenium Brescia del tecnico Matteo Bibo Solforati.

Nella seconda giornata, invece, le pumine renderanno visita al Macerata, formazione nelle cui file milita l'opposto Clara Decortes. Insomma un inizio non particolarmente agevole per il Mondovì, ma visto l'alto livello delle partecipanti c'era tutto sommato da aspettarselo. L'ultima gara di regular season, infine, sarà quella contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa di Marco Bracci. In allegato il Calendario completo del girone A: