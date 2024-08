Il Comune di Garessio metterà in sicurezza i ponti antichi del paese con barriere anticaduta

Il Comune di Garessio interviene per mettere in sicurezza i principali ponti antichi presenti sul territorio comunale.

Per questo motivo, nei giorni scorsi, sono state installate alcune reti di sicurezza in prossimità di quelle infrastrutture che presentino muretto molto bassi o prive di parapetto.

Una misura che l'amministrazione comunale ha deciso di introdurre a seguito dell'incidente costato la vita al giovane Mattia Bottero, nei pressi di piazza Tornatore.

"Dopo quanto successo – spiega il sindaco Luciano Sciandra - riteniamo doveroso intervenire aumentando il più possibile la sicurezza in paese. Abbiamo già preso contatto con la Soprintendenza, poiché si tratta di manufatti e beni vincolati. Presenteremo un progetto e, una volta avuto l’ok, installeremo adeguate barriere anticaduta. Siamo consapevoli di come le reti provvisorie non siano esteticamente belle, soprattutto in estate con la presenza di turisti, ma è una questione di buon senso".

Le reti, al momento, sono state installate sui ponti nei luoghi più frequentati del paese e in prossimità dei locali: zona parco Fonti-Villa Gobbi, al Borgo e a Cerisola.