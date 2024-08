Il cordoglio del Comune di Cuneo per la scomparsa dello stilista Osvaldo Montalbano

La Città di Cuneo, con l’Assessorato alla Cultura, partecipa al cordoglio della famiglia Montalbano per la perdita dolorosa di Osvaldo, per tutti Yoyo.



Lo stilista ha collaborato anche con il Comune, e in particolare con il Museo Civico: con la sua originale finezza creativa, in diverse occasioni ha saputo offrire preziose indicazioni per rassegne e mostre.



Persona generosa, ironica e schiva, dallo sguardo sul mondo allo stesso tempo disincantato e affettuoso, Yoyo è stato un artista riconosciuto ben oltre i confini della città. Lascia, nei tanti che lo hanno incontrato e conosciuto, una eredità unica di ricordi e creazioni.