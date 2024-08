Roburent, il sindaco Emiliano Negro assegna incarichi ai consiglieri di minoranza

"Lavorare in sinergia per il paese, all'insegna della collaborazione". Questo l'obiettivo primario dell'amministrazione del sindaco di Roburent Emiliano Negro che, lo scorso mercoledì luglio, nel corso della seconda assemblea cittadina dal suo mandato ha assegnato incarichi specifici ai consiglieri di minoranza.

Nel corso del consiglio, al quale erano assenti i consiglieri Romolo Garavagno e Giulia Negri, sono state approvate alcune variazioni al bilancio di previsione, finalizzate alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici comunali e per la viabilità sul territorio. È stato poi deciso lo storno del 50% sull'emolumento del sindaco.

"Con le elezioni nel mese di giugno - troppo vicine alla stagione turistica del nostro paese - ha detto il sindaco - abbiamo dovuto lavorare moltissimo per far partire al meglio la macchina comunale. Ringrazio dell'impegno e dello spirito di abnegazione tutti gli impiegati comunali perché grazie al loro lavoro siamo riusciti a dare avvio a un nuovo indirizzo e apportare queste prime, fondamentali variazioni al bilancio".

Il primo cittadino ha poi voluto coinvolgere il consigliere di minoranza Michele Valsacchi, affidandogli l'incarico al bilancio, alle politiche per la montagna e ai rapporti con il relativo assessorato regionale. A Wilma Galliano sono stati invece affidati gli incarichi per i rapporti con ACEM e servizi di raccolta rifiuti e decoro urbano.

"Per quanto mi riguarda - ha detto il sindaco - non c'è maggioranza e minoranza, soprattutto a livello umano, siamo tutti a pieno titolo in squadra per amministrare al meglio il nostro paese. Sarebbe sciocco e ingiusto non riconoscere e valorizzare le competenze e l'esperienza che avete acquiito in questi anni di amministrazione".

Altri incarichi sono stati affidati ai consiglieri: Gisella Sasso (scuole, strade interpoderali, agricoltura, ambulatorio medico, servizio assistenza anziani e rapporti con il CSSM), Virginia Galliano (patrimonio comunale, redazione inventario e rapporti con il GAL), Pierpaolo Ravera (promozione e progetti di sviluppo, manutenzione ordinaria e straordinaria per la frazione Pra, interlocuzione con banche di appoggio e indirizzi finanziari), Giuseppe Arca (frazione San Giacomo, mercati e commercio), Robaldo Pierangelo (borgata Cardini, sgombero neve di Cardini e San Giacomo e impianti di risalita).

Le altre deleghe, oltre quella al bilancio, rimangono in capo al sindaco.

In conclusione di serata le nomine dei componenti della Commissione consultiva per l’agricoltura e le foreste e dellaCommissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Rinviata la costituzione della Commissione edilizia.