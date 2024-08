"Maggioranza irrispettosa e poco corretta durante la riunione della II Commissione del Comune"

Dalla minoranza consiliare del Comune di Saluzzo riceviamo e pubblichiamo:

Si è tenuta la riunione della II Commissione (Urbanistica) del Comune di Saluzzo che ha visto un inizio segnato dalla totale mancanza di rispetto da parte della maggioranza i cui membri sono arrivati, tutti unitamente all’assessore Neberti ed ai tecnici, con 15 minuti di ritardo rispetto l’orario di convocazione.

L'atteggiamento irrispettoso non si è fermato a quanto sopra ma è proseguito durante le delicate fasi della nomina del presidente e del vicepresidente della Commissione. La maggioranza ha ignorato deliberatamente le ragioni esposte dai consiglieri Damiano, Giordana e Sanzonio che auspicavano un atteggiamento di inclusione e collaborazione, proponendo di assegnare la carica di vicepresidente ad un esponente della minoranza.

Questa proposta sarebbe stata non solo un atto di correttezza in base al risultato elettorale - che ha visto la lista civica di Giovanni Damiano come la più votata in assoluto ed attualmente all’opposizione - ma anche un segnale di buona volontà in linea con le dichiarazioni di apertura e collaborazione espresse dal capogruppo della maggioranza, Valenzano, durante l'insediamento del Consiglio.

Le sue parole, però e purtroppo, sono rimaste sospese nell'aria e non hanno mai trovato riscontro nei fatti. Rammarica profondamente constatare l'assenza di una reale volontà collaborativa da parte della maggioranza che sembra essere guidata più da logiche di spartizione delle poltrone piuttosto che da un genuino spirito di servizio verso la comunità.

Invero, all’esperienza ed alla professionalità dei consiglieri di minoranza (Damiano aveva già fatto parte della Commissione Urbanistica in passato e Giordana e Sanzonio sono professionisti con esperienza in materia) la maggioranza ha imposto la conservazione ad oltranza del potere miope, ancora una volta, di cosa possa essere di interesse per i saluzzesi.

Questo atteggiamento non solo mina la fiducia tra i membri del Consiglio, ma rischia anche di compromettere l'efficacia del lavoro della Commissione, fondamentale per il futuro sviluppo della nostra città.

Giovanni Damiano, Marco Piccat, Claudio Capitini, Alberto Daniele, Nicolò Giordana, Paola Sanzonio