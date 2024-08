Alba: il sindaco Alberto Gatto ha incontrato il presidente della Provincia Luca Robaldo

Nel pomeriggio di martedì 6 agosto, il sindaco di Alba Alberto Gatto ha incontrato nel suo ufficio nel Palazzo comunale, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Reparto Alba Massimo Antoniotti.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi argomenti. Tra queste, il nodo viabilità, le questioni relative all’autostrada Asti-Cuneo, la realizzazione del terzo ponte sul fiume Tanaro ad Alba, il servizio idrico integrato, le scuole e la nuova palestra al servizio degli istituti scolastici, in particolare del liceo scientifico “Leonardo Cocito” e del liceo artistico “Pinot Gallizio”.

«Ci siamo confrontati su molte opere già avviate e da portare avanti e altri progetti in cantiere – dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e il presidente Luca Robaldo –. L’impegno reciproco è quello di lavorare in sinergia sui temi che coinvolgono la Città di Alba e la Provincia di Cuneo. A settembre avremo le prime riunioni operative per affrontare i singoli argomenti con gli uffici comunali, provinciali e la parte operativa».