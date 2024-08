Disaccordi in amministrazione a Castelmagno: "Lamentele dalla minoranza, completamente assente al consiglio"

"A Castelmagno, comune dove mi onoro di essere Assessore, il gruppo di minoranza per mesi ha polemizzato sull’operato della maggioranza a mezzo social e media tramite comunicati" - Così interviene l'assessore Ivanoe Lai nei confronti della minoranza.

"Mi trovo ora a far notare - prosegue - che in data odierna è stato regolarmente convocato il Consiglio Comunale e che il gruppo di minoranza era completamente assente. Non un gran segno di responsabilità e continuità rispetto a quelle che sono le loro continue lamentele.

Noi in modo responsabile siamo e saremo sempre presenti e a disposizione per confrontarci, ma per fare questo bisogna in primis essere presenti".