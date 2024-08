Sensi unici in valle Maira a Stroppo per lavori su ponti stradali

Per cantieri di consolidamento e ripristino strutturale di ponti stradali lungo la strada provinciale 422 dal km 60,700 al km 61,900 nel Comune di Stroppo in valle Maira, la Provincia ha istituito da giovedì 8 agosto alcuni sensi unici regolati da semaforo per permettere le lavorazioni in condizioni di sicurezza.

I ponti interessati sono il ponte sul Rio Venines (al km 60,700), ponte sul Rio Fusinero (al km 61,300) e muro di sostegno al km 61,400, ponte sul Rio S.N. al km 61,900.

I lavori potranno comportare brevi periodi di chiusura nell’ordine di 20 minuti circa. L’impresa appaltatrice è la Bertolotti Giovanni Costruzioni di Villanova Mondovì.