Unione dei Comuni Colline di Langa e di Barolo: scelti gli assessori e le deleghe

L'Unione di Comuni Colline di Langa e di Barolo ha iniziato la nuova fase con il presidente Livio Genesio, sindaco di Monforte, che ha preso il posto di Roberto Passone. Nel primo consiglio sono state decise le deleghe, gli assessori e i sindaci che condivideranno con loro le responsabilità.

Genesio ha assunto la pianificazione urbanistica, la protezione civile e la sicurezza, inclusa la videosorveglianza, dimostrando l'intento di voler modernizzare e puntare sulla sicurezza del territorio. Sarà coadiuvato dal sindaco di Monchiero, Filippo Costa. Allo stesso tempo, il vicepresidente Gianfranco Garau, primo cittadino di Grinzane, si occuperà dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'edilizia scolastica, stabilendo rapporti con le associazioni del territorio per assicurare che la crescita economica e sociale sia ben integrata nelle strategie di sviluppo.

Collaborerà con il sindaco di Castiglione Falletto, Piero Eirale. Fulvio Mazzocchi, primo cittadino di Barolo, in qualità di assessore, si concentrerà sulla gestione finanziaria e contabile, con particolare attenzione ai tributi e alla gestione dei rifiuti urbani. Al suo fianco ci sarà Marco Pallaro, sindaco di Novello. Roberto Davico, primo cittadino di Roddi, e altro assessore chiave, avrà il compito di organizzare i servizi scolastici e le politiche giovanili e sociali, collaborando strettamente con enti come il Consorzio dei servizi sociali e l'Asl Cn2 per assicurare che le politiche siano mirate e inclusive. Lavorerà in stretta sinergia con Gianfranco Garau.

Marco Andriano, primo cittadino di Roddino, altro assessore, si occuperà della transizione ecologica e sociale, promuovendo la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica. Nel suo discorso di accettazione, Genesio ha espresso gratitudine per la fiducia dimostrata dai sindaci e ha sottolineato l'importanza di affrontare collettivamente sfide cruciali come la mobilità e la tutela dell'ambiente, oltre a rivolgere un'attenzione programmatica particolare per i giovani e gli anziani della comunità. Con lui collaborerà il sindaco di Enzo Capra, primo cittadino di Sinio.