Racconigi Cycling Team di scena sabato al Trofeo Santuario del Boden

Anti vigilia di una nuova trasferta ‘a pedali’ per il Racconigi Cycling Team, che sabato 10 agosto andrà a caccia di nuove gioie nella quinta edizione del “Trofeo Santuario del Boden”, manifestazione in prove multiple, abbinata al secondo “Memorial Longo Borghini Pietro e Franco”, voluta dall’A.S.D. Pedale Ossolano sulle strade piemontesi di Ornavasso, nel Verbano Cusio Ossola.

Nella mattinata le atlete in gara pedaleranno per 54,8 chilometri, ricchi di saliscendi, spalmati tra le località di Ornavasso, Migiandone, Gravellona Toce, Mergozzo, Cuzzago, Premosello Chiovenda, Piedimulera, Anzola d’Ossola, Migiandone ed Ornavasso.

Il ritrovo è collocato presso la palestra comunale di Ornavasso (VB) alle ore 8:00, mentre la partenza è prevista per le ore 10:00 in punto. Nel primo pomeriggio, con partenza fissata alle ore 15:00, le prime 50 atlete classificate nella prova in linea del mattino si sfideranno in una impegnativa cronoscalata individuale di 4700 metri disegnata tra Ornavasso e l’iconico Santuario della Madonna del Boden.

Per la doppia sfida in terra piemontese il team manager Claudio Vassallo, coadiuvato da Camilla Vassallo e da Silvio Traversa, potrà contare sulle prestazioni della diciassettenne colombiana Mariana Burgos Gonzalez, della junior secondo anno Arianna Giordani, reduce dall’ottimo quarto posto conquistato al ventinovesimo “Giro della Provincia di Pordenone - Memorial Ligido Zilli Stella di Bronzo CONI” di Valvasone Arzene (PN), e delle junior al primo anno di categoria: Dalia Buzzi, varesotta di Marzio, Sofia Cabri, emiliana di Serramazzoni (MO) e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO). In gara anche l’under primo anno Asia Rabbia, sesta classificata domenica scorsa sulle strade friulane.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO SANTUARIO DEL BODEN - MEMORIAL LONGO BORGHINI PIETRO E FRANCO” AD ORNAVASSO (VB):

- Mariana Burgos Gonzalez (Junior I° Anno, 15 Gennaio 2007)

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Silvio Traversa