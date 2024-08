Cuneo, furti al quartiere San Paolo: oggi l’incontro tra il comitato e la Questura

Si terrà oggi (venerdì 9 agosto) alle 18 l’incontro tra il comitato del quartiere San Paolo di Cuneo e la polizia. A ospitarlo sarà la sede stessa del comitato in via Teresio Cavallo e vedrà la presenza del dottor Luca Blengino della Questura di Cuneo.



Al centro del dibattito la sequela di furti – circa una decina in quattro mesi, denunciati, senza contare le irruzioni nei garage e nelle cantine – subiti dai residenti del quartiere, oggetto anche nella serata di lunedì 5 agosto di un incontro tra i membri del comitato, alcuni assessori e i residenti stessi occorso in piazza Biancani. Si parlerà anche, inevitabilmente, delle segnalazioni di bivacchi nei giardinetti del quartiere e in corrispondenza delle panchine di via Momigliano e davanti la locale tintoria.



Il dottor Blengino relazionerà in merito alla questione e sulle azioni possibilmente da mettere in pratica da parte dei residenti, che proprio durante l’incontro in piazza hanno chiesto a gran voce più controlli. La cittadinanza è invitata.