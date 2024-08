Tenda bis, Boselli chiede chiarezza sui ristori: "Solo alla valle o anche al capoluogo?"

“Tutti parlano e danno indicazioni come fossero lì, nei loro incarichi solo da qualche giorno e non da molti anni. Parlamentari di destra, sinistra e centro in carica da oltre quindici anni, alcuni diventati durante questo lungo periodo ministri o amministratori di Regione, oppure precedentemente europarlamentari, sindaci eccetera, quindi con qualche responsabilità politica chiara e precisa su questa situazione”.



Così il consigliere comunale Giancarlo Boselli commenta – in un post sulla sua pagina Facebook di riferimento – l’incontro occorso martedì 6 agosto al cantiere del Tenda bis, che ha visto uniti i membri del Comitato di monitoraggio, i rappresentanti della Regione (che in mattinata aveva realizzato proprio a Limone la prima giunta itinerante), della Provincia e il commissario Nicola Prisco.



Proprio Prisco, nell’occasione, ha illustrato nuovo cronoprogramma che fissa la riapertura del passaggio transfrontaliero entro la fine dell’anno.



“Qualcuno cerca di sostenere che tutte le colpe sono dei tecnici funzionari e dirigenti ma le persone non ci credono – aggiunge Boselli - . In più adesso c’è la ridicola gara, sempre tra gli stessi, per il famoso ristoro, del quale naturalmente sono da definire i criteri di assegnazione e la platea dei beneficiari. Solo alla valle Vermenagna o anche al capoluogo danneggiatissimo dal fermo del tenda? - conclude il consigliere - Fateci sapere quanto verrà dato, chi pagherà e a chi ci si dovrà rivolgere”.