Castello di Roddi, importanti novità per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba 2024

L'edizione 2024 della Fiera porta con se grandi novità per gli eventi che si terranno al Castello di Roddi. Oltre ai corsi di cucina del Lunedì con i grandi chef, eventi ormai consolidati, nell'edizione della Fiera che prenderà via in autunno si terranno presso il Castello:

Corsi di cucina della Tradizione: Ogni venerdì mattina presso il Castello di Roddi, le Chef Margherita Giampiccolo e Anna Buganè si alterneranno per insegnare ai partecipanti alcune celebri ricette della tradizione piemontese.

Visita e pranzo al Castello di Roddi: in collaborazione con Barolo & Castles Foundation verranno proposte visite guidate al Castello che culmineranno in suggestivi pranzi della tradizione presso la pertinenza del maniero.

Visita ed Analisi Sensoriale al Castello di Roddi: in collaborazione con Barolo & Castles Foundation e con il Centro Studi Tartufo verranno proposte visite guidate al Castello che termineranno con un laboratorio di Analisi Sensoriale del Tartufo Bianco d'Alba, un'esperienza sensoriale che aiuterà a codificare le caratteristiche organolettiche più fini del profumo.