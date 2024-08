Bra Servizi - Gruppo Piumatti festeggia i suoi primi 35 anni di attività premiando i collaboratori

Grazie. È stata questa la parola più pronunciata durante il momento di incontro che si è svolto nel quartier generale della Bra Servizi - Gruppo Piumatti, per festeggiate i 35 anni di attività dell’azienda leader nei sevizi ecologici.



La festa ha avuto inizio con un momento spirituale fondamentale per la famiglia Piumatti, ovvero la benedizione da parte di Don Marco. Un pensiero di gratitudine per quanto è stato creato dalle persone e con le persone a beneficio di coloro che lavorano e dell’intera collettività. “Un pensiero di riconoscenza va a tutti coloro che non sono più tra noi, ma che dall’alto certamente continuano a fare il tifo per noi e a proteggerci nelle nostre avventure quotidiane”, ha sottolineato Piumatti.



“Non mi sembra vero che sia già passato tutto questo tempo”, ha detto un emozionato Giuseppe Piumatti, circondato dalle figlie Sonia e Sabrina e della moglie Marina. “In questa serata voglio solo dire grazie ai miei cari genitori, perché è grazie a loro se ho potuto realizzare quel pensiero che mi ha illuminato e che si è trasformato in realtà con la Bra Servizi. Grazie è una parola che si usa poco, purtroppo, ma io invece amo pronunciarla, perché so che è soltanto insieme, che si può percorrere un cammino ricco di sfide e raggiungere gli obiettivi sperati. Ed è per questo che io dico grazie a tutti voi”, ha detto rivolgendosi ai suoi collaboratori.



“Questa serata - ha proseguito il Cavaliere di Gran Croce Piumatti - è dedicata a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato e quindi contribuito a rendere la Bra Servizi un’azienda solida, capace, rivolta al futuro pur rimanendo fortemente ancorata ai valori, ai principi del passato, che sono le basi dalle quali siamo partiti”.



Il patron Piumatti, insieme alle figlie, ha poi chiamato uno ad uno tutti i dipendenti che dai 5 ai 35 anni hanno lavorato in azienda, dando vita a quella che i vertici dell’azienda, definiscono: “La nostra grande famiglia”. Sulla base degli anni trascorsi in Bra Servizi, è stato donato un orologio Tissot di valore, modello e colore differente, con l’incisione sul lato “Bra Servizi”.



Anche nella premiazione la Bra Servizi ha tenuto fede alla parità di genere, alla quale tiene molto, tanto da poterla considerare un tratto distintivo presente nel proprio DNA, oltre ad essere una delle importanti certificazioni ottenute dalla azienda. Per questo i doni consegnati hanno medesimo valore a parità di anzianità, con modelli però, femminili e maschili. Alla celebrazione sono stati premiati 59 uomini e 26 donne.



Modello unico - e non poteva che essere così - quello donato dalle figlie Sonia e Sabrina al papà imprenditore, con la particolarità di avere il quadrante di colore rosa. I doni sono stati realizzati in collaborazione con la gioielleria Carbone di Bra.



A Sonia e Sabrina, insieme al papà, il compito di raccontare alcuni aneddoti che hanno caratterizzato questi 35 anni di Bra Servizi. Azienda nata, come ama ricordare il patron Piumatti, in un pollaio adibito ad ufficio. E proprio lì, in quel pollaio - ufficio, dove tutto è iniziato, fin dal primo giorno c’era la moglie Marina Olivero.



Poco alla volta si sono aggiunte persone annoverate ormai tra i pensionati come Martino Gianfranco personaggio fondamentale nella crescita aziendale: un amico, collega, elemento di confronto e conforto per la famiglia Piumatti, oltre a persone che sono ancora attive in azienda come Sabrina Giannaccaro, un vero pilastro, dopo 32 anni di splendido e appassionato lavoro.



A loro in dono, un orologio speciale, come le sfide vinte insieme. Un dono a memoria del tempo trascorso insieme anche ai pensionati che hanno rappresentato un importante passato per l’azienda, anche per loro un orologio speciale dal tocco vintage.



Non c’è stato un dipendente o pensionato che non abbia salutato con affetto la famiglia Piumatti, spendendo parole dense di emozione e anche qualche lacrima.



“Abbiamo voluto dedicare questa importante serata solo a noi, alla nostra azienda e a chi ogni giorno lavora fianco a fianco - ha sottolineato Giuseppe Piumatti -. Affrontando sempre insieme e con correttezza le difficoltà e condividendo le soddisfazioni. Grazie a tutti e spero di rivedervi qui per festeggiare i prossimi 35 anni”.



A rendere ancora più gradevole la serata, un abbondante e goloso catering e la musica del record man Dj Faber Moreira.