Grotte del Caudano, "peccato sia poco o mal segnalato come raggiungerle"

Le famose Grotte del Caudano sarebbero difficili da raggiungere per la scarsa cartellonistica stradale ad indicarle progressivamente.



E' quanto ravvisato da una nostra lettrice, che riconoscendo l'importanza del sito non si spiega la mancanza di un'adeguata segnaletica.



“Vorrei segnalare la scarsa, per non dire nulla, segnalazione del sito della interessante Grotta del Caudano di Frabosa Sottana. Dopo aver visto un cartello all'inizio della Valle, non ci sono più segnalazioni per raggiungere il sito.

È un vero peccato che venga segnalata e pubblicizzata così poco! È molto interessante e la guida molto disponibile. Si raccomandano calzature idonee”.