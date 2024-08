Dal 21 al 23 agosto a Saluzzo Opera Academy presenta "Giulio Cesare" di G.F. Händel

La Saluzzo Opera Academy torna in scena dal 21 al 23 agosto alle ore 20 presso i giardini della Scuola APM con una nuova rappresentazione che vede ancora protagonista la musica di Georg Friedrich Händel: “Giulio Cesare”, l’opera lirica in tre atti su libretto in lingua italiana di Nicola Francesco Haym.

Direttore: Dominic Wheeler

Regista: Martin Lloyd-Evans

Costumista: Ilaria Giossi

La Saluzzo Opera Academy accoglie giovani artisti di talento provenienti da oltre 20 nazionalità (Stati Uniti, Canada, Germania, Svezia, Francia, Italia, Brasile, Corea del Sud...), tutti con una carriera internazionale in crescita. Durante un intenso programma di quattro settimane, questi studenti si immergono in prove, lezioni e audizioni con docenti di fama mondiale.

L’Accademia offre un corso intensivo per giovani solisti cantanti e forma musicisti nel repertorio operistico e cameristico. Fanno parte, inoltre, dell’Accademia, apprendisti costumisti e registi che collaborano alla creazione dell'intera opera.

Tutti i partecipanti sono guidati da professionisti di rilievo internazionale nel mondo dello spettacolo.

L'ingresso è gratuito, su donazione volontaria. Caldamente consigliata la prenotazione per via del limitato numero di posti a sedere.

Qualora dovesse piovere verranno recuperate le date perse il 24 e/o 25 Agosto.

Per riservare i posti contattare: tickets.saluzzooperaacademy@gmail.com