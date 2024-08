Dal 23 al 25 agosto a Sant’Anna di Valdieri la 23esima edizione della Festa della Segale

“Pulìn”, il bambino che ha liberato la luna, apre quest’anno i tre giorni della XXXIII edizione della Festa della Segale che si tiene dal 23 al 25 agosto a Sant’Anna di Valdieri nel Parco naturale delle Alpi Marittime.

Il primo evento della manifestazione, venerdì ore 20.45, è una storia emozionante, sull’infanzia, scritta da Alice Brignone che la interpreta con il regista Ermanno Rovella nell’ambito dalla rassegna “Teatro nei rifugi” della Compagnia Salz che fa tappa in località insolite delle Alpi. La rappresentazione è una goccia di miele, un momento di poesia e di sogno per scivolare dolcemente verso le attività laboratoriali del sabato pomeriggio.

“Pane e biscotti”, al forno comunitario (dalle 15 alle 18, sessioni da 30 min. gratuite) per conoscere i segreti dell”arte bianca” o un “viaggio tra antichi saperi” per scoprire le prodigiose proprietà delle erbe di montagna con l’erborista e naturopata Barbara Milanesio (ore 14.30, a pagamento e su iscrizione). Quest’ultima attività consiste in una passeggiata per il riconoscimento e la raccolta di erbe spontanee nei dintorni del paese da utilizzare al rientro nella preparazione di focacce con farina di segale a Marchio Qualità Parco APAM da infornare nel forno a legna.

Profumi antichi che si dissolvono nell’aria mescolandosi alle note occitane dei “Bistrò Dalfin” in concerto alle 21.15 nell’area manifestazioni di Sant’Anna. Un’esibizione del grande Sergio Berardo, artefice della riscoperta della musica d’Oc, con gli inseparabili Dino Tron, Carlo Revello e Riccardo Serra alla vigilia del giorno più importante della manifestazione.

Domenica 25 mentre le strade del paese si riempiono di bancarelle colorate per il mercato dei prodotti tipici e artigianali che resta allestito fino a sera, alle 9, parte la “Passeggiata sui viòl dell’Ecomuseo della Segale” in compagnia della guida parco Silvia Mattiauda e del suo inseparabile organetto (gratuita, su iscrizione). Mani in pasta con i “Santi coronati” che alle 10 al forno fanno un laboratorio di panificazione. Il gruppo di Fontanelle di Boves espone anche, all’ingresso del paese, alcuni pezzi della propria collezione di macchinari agricoli d’epoca.

Per pranzo la Proloco propone la polenta con farina integrale di mais a marchio Qualità Parco APAM mentre nei ristoranti sono disponibili menù “a tema”.

Il pomeriggio è cuore della festa che entra nel vivo con il corteo storico (ore 14.30) in cui sfila la storia della Valle Gesso con la partecipazione dell'Associazione SFAO (Studio Fortificazioni Alpine Occidentali). I personaggi in costume ricordano la vita nei “tàit” e i soggiorni della famiglia reale durante la prima metà del '900: contadini, raccoglitori di lavanda spontanea provenienti da Andonno, guide alpine e portatori incontrano il re, la regina e le guardie reali. Percorso da monte a valle l’asse centrale di Sant’Anna, il vivace e colorato serpentone di rievocatori e di pubblico si aprirà “a tenaglia” nell’area manifestazioni per abbracciare lo spettacolo della battitura della segale con la cavaglia (correggiato) e successivamente il concerto folk de Lhi Balòs che farà ballare il pubblico sino a tarda sera.

La Festa della Segale è organizzata dall'Ecomuseo della Segale / Aree Protette Alpi Marittime, Comune di Valdieri e Proloco Sant'Anna e Terme di Valdieri grazie alla partecipazione della popolazione locale.

Tutti i dettagli le modalità di partecipazione e prenotazione a eventi e laboratori sono pubblicate su www.areeprotettealpimarittime.it. Per ulteriori informazioni: tel. 0171 976800.