Cuneo, il generale agosto impone una tregua alle ostilità politico-amministrative in Municipio

Tra uno spritz sotto l’ombrellone e una birra in un rifugio, si disserta sul futuro della maggioranza “quadrigruppo” che governa il Comune di Cuneo da poco più di due anni.

Parecchi convengono che la ripresa autunnale rappresenterà un banco di prova per testarne la capacità di proseguire fino alla scadenza naturale della consiliatura (2027).

Se due dei quattro gruppi – Cuneo Solidale e Democratica e Crescere Insieme - non hanno finora manifestato particolari inquietudini, al contrario i rapporti tra i due maggiori – Centro per Cuneo e Partito Democratico – sono stati caratterizzati – specie negli ultimi mesi - da un susseguirsi di tensioni per lo più in tema di nomine.

Tutto ciò mentre l’opposizione, da Boselli a Civallero, da Sturlese a Lauria, martellavano incessantemente.

La sindaca Patrizia Manassero ha più volte dovuto porgere l’altra guancia sia agli avversari che agli “amici-nemici” interni mostrando una pazienza che ricorda quella biblica di Giobbe.

Non più tardi di una settimana fa, una piccola rivincita se l’è comunque voluta prendere confermando un suo predecessore, Elio Rostagno, già consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Sanità, quale rappresentante comunale nella Fondazione dell’ospedale Santa Croce-Carle.

Una nomina non scontata perché poco gradita ad una parte del circolo cuneese del partito, quella che ha vinto l’ultimo congresso cittadino.

Sarà interessante capire che succederà nel municipio del capoluogo una volta che il generale agosto si sarà ritirato e con l’arrivo di settembre l’attività politica riprenderà il suo pieno corso.

Un’osservazione viene spontanea alla vigilia di Ferragosto e riguarda appunto lo stato di salute della maggioranza che non è dei migliori ma forse nemmeno così grave come taluni tendono ad accreditare.

Certo nodi pesanti attendono di essere sciolti in autunno, tuttavia – a ben considerare – nessuno né dalla maggioranza né dall’opposizione ha interesse ad intestarsi una crisi amministrativa.

Per la maggioranza – al di là della comprensibile retorica dell’ “accordo di programma” – c’è (molto più prosaicamente) una liaison di potere che costituisce un collante tutt’altro che marginale al quale ovviamente nessuno dei gruppi consiliari vuole rinunciare.

Se il Pd stacca la spina al Centro per Cuneo per cercare sponde a sinistra imbocca una strada con più incognite che certezze.

Se il Centro per Cuneo rompe con i Dem corre il rischio di implodere.

Ma anche dal fronte dell’opposizione – a ben vedere – non c’è interesse ad una crisi repentina rispetto alla quale nessuno dei gruppi di minoranza sarebbe oggi attrezzato a dare risposte di governo alla città.

Se Sturlese e Lauria possono incatenarsi insieme ai cedri di piazza Europa, più difficile immaginarli a braccetto in una prossima giunta arcobaleno.

Così come occorrere una massiccia dose di fantasia per pensare che gli Indipendenti di Boselli e Armellini possano stringere accordi elettorali con i “Fratelli” Garnero e Mallone.

In queste suggestioni politico-amministrative ferragostane viene da considerare come le condizioni di salute della maggioranza Manassero siano in qualche misura paragonabili al cagionevole stato di salute di quella vecchia zia che sempre aveva un acciacco ma è campata cent’anni.

Quanti – nella notte di San Lorenzo hanno affidato i loro desideri alle stelle – non dimentichino che in politica l’eredità si conquista, non si sogna.