Gita a Torino per l’apertura del nuovo Anno Accademico dell’UniTre di Bagnolo Piemonte

In occasione dell’apertura dell’anno accademico 2024/2025, l’Università delle Tre Età “Prof.ssa Lidia Vottero” di Bagnolo Piemonte, in collaborazione con l’agenzia Keviaggi di Barge, organizza per domenica 6 ottobre 2024 un’uscita didattica nella capitale sabauda.

Il presidente Erik Lazzari illustra il programma: “Giunti a Torino in mattinata, si visiterà - con la guida locale - il Museo del Risorgimento Italiano: sito nel maestoso Palazzo Carignano, il museo è il luogo dove venne proclamata l’Unità d’Italia il 17 marzo 1861, con Vittorio Emanuele II primo re d’Italia. Si potranno ammirare le sale storiche del Parlamento Subalpino, dove si sedettero Camillo Benso conte di Cavour, Giovanni Giolitti, Giuseppe Garibaldi e molti altri. Terminata la visita, vi sarà del tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio si visiteranno i Giardini Reali di Palazzo Reale, un’oasi verde nel cuore della città. Se vi sarà il tempo, si farà una breve sosta alle Porte Palatine”.

Prosegue Lazzari: “Vi sarà inoltre l’opportunità di fare shopping nel centro di Torino, le cui vie sono famose per le eleganti boutique e i negozi storici. La giornata si concluderà con un’apericena in un locale storico: i posti a sedere saranno già prenotati”.

“Ci tengo a sottolineare - afferma il presidente - che la gita è consigliata anche ai più giovani che, tra i banchi di scuola, studieranno l’età napoleonica, il periodo della Restaurazione e il Risorgimento italiano. Il viaggio è un’occasione perfetta per addentrarsi nella cultura, rilassarsi, socializzare e condividere le esperienze della giornata”.

“La gita è aperta anche ai non associati UniTre: invitate amici e familiari. Vi è di più: Keviaggi vi offrirà la colazione!”, evidenzia Erik Lazzari.

Per prenotare è necessario contattare l’agenzia Keviaggi al numero +39 3452303618, sita in viale Stazione n. 7 a Barge.

“Le prenotazioni verranno chiuse il 6 settembre. Gli orari di partenza sono ancora da definire. Per rimanere aggiornati consultate la pagina Facebook dell’UniTre di Bagnolo Piemonte. Vi è inoltre la possibilità di partire da Saluzzo, Revello, Barge, Bagnolo, Cavour e Pinerolo. Vi aspettiamo numerosi!”, conclude il presidente.