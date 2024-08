A Macra il cineforum per bambini e ragazzi con "Super Mario Bros"

Nuovo appuntamento dedicato ai bambini e ragazzi della VII rassegna Cine&Musica e... all'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira, che quest’anno propone quindici eventi musicali e di intrattenimenti in cartellone e due fuori cartellone programmati durante i mesi estivi nei comuni dell’Ecomuseo.



Martedì 13 agosto alle ore 21 si terrà la proiezione del film per bambini e ragazzi "Super Mario Bros" a Macra nel capoluogo. Il film racconta la storia di due idraulici di Brooklyn che sono fratelli e migliori amici: Mario, quello coraggioso e pronto all’azione, e il perennemente ansioso Luigi, che preferirebbe non andare da nessuna parte. All’inizio i due fratelli devono fare i conti con le difficoltà della loro azienda, ma presto saranno catapultati in un'avventura vorticosa nel Regno dei Funghi.



L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune Macra e la Pro Loco Rupicapra.



La partecipazione all’evento è gratuita.



L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira - IV edizione, finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie.



Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VII Rassegna Cine&Musica e... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP.



Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com.