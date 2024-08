Roata in Festa: tutto il programma dell'evento, dal 16 al 20 agosto

Di seguito il programma del Roata in Festa 2024.



- Venerdì 16 agosto

Ore 18 “Facciamo ape???”

Aperitivi e stuzzichini.

Novità 2024: Roatello con fiore Elettrico in collaborazione con Az. Green Tus.



Ore 19 Pizza e Fast Food, anche d’asporto.



Ore 20 Paella

Antipasti, paella, formaggio e dolce 20 euro. Prenotazioni entro mercoledì 14 agosto al 3923098814, 0171 718108, 3478836505 o 3335780076.



Ore 22 Gigi L'Altro Show e Dj Elia.



- Sabato 17 agosto

Ore 15 Salpa con noi e partecipa alla “Caccia al tesoro dei pirati” con l’animazione di Flavio Pittavino.



Ore 15 Gara a Petanque per frazionisti ed ex frazionisti.



Ore 16 seconda edizione di “12 Ore o quasi”, torneo di pallavolo: divertimento, cena e gadgets per i partecipanti.

Per info: Chiara 3387617867 – Alessandro 3496957063.

A seguire visita guidata all'azienda "Green Tus": vieni a scoprire i fiori eduli, le erbe rare e i microgreens coltivati nelle serre roatesi di Andrea e Valeria. Primo turno di visita ore 17:45 e secondo turno di visita ore 18:45.

Prenotazione obbligatoria al numero 3463018079 Valeria.



Ore 18 “Facciamo ape???”

Novità 2024: Roatello con fiore Elettrico in collaborazione con Az. Green Tus.



Ore 19 Pizza e Fast Food, anche d’asporto. A seguire si balla con Marco Marzi e Marco Skarica fino a notte fonda.



- Domenica 18 agosto

Ore 10:30 S. MESSA e processione in onore di S. Bernardo Abate con accompagnamento della banda musicale di Villafalletto.



- Ore 17 Canta Roata - i tormentoni estivi, esibizioni canore tutte da ascoltare.

A seguire visita guidata all'azienda "Green Tus": vieni a scoprire i fiori eduli, le erbe rare e i microgreens coltivati nelle serre roatesi di Andrea e Valeria. Primo turno di visita ore 17:45 e secondo turno di visita ore 18:45.

Prenotazione obbligatoria al numero 3463018079 Valeria.



Ore 18 “Facciamo ape???”

Novità 2024: Roatello con fiore Elettrico in collaborazione con Az. Green Tus.



Ore 19 Pizza e Fast Food, anche d’asporto.



Ore 19:30 Grigliata mista con patatine. Costine, ali, salsiccia, patatine fritte, acqua e dolce 15 euro. Prenotazioni entro mercoledì 14 agosto al 3923098814, 0171 718108, 3478836505 o 3335780076.



Ore 21 Trelilu in concerto con lo spettacolo “Mai a basta”. Ingresso gratuito.



- Lunedì 19 agosto

Ore 18 “Facciamo ape???”

Novità 2024: Roatello con fiore Elettrico in collaborazione con Az. Green Tus.



Ore 19 grande polentata, polenta e salsiccia a 4 euro. Prenotazioni entro venerdì 16 agosto al 3923098814, 0171 718108, 3478836505 o 3335780076. Disponibilità di spazi per picnic al fondo del campo sportivo.

Aiutiamo l’ambiente: porta le tue stoviglie.



Ore 21 Il Gecko asd presenta “Spettacolo di aerea e danza”. In seguito tutti in pista con Dj Dario Viale, musica dagli anni 70/80/90 fino ad oggi.



- Martedì 20 agosto

Ore 18 “Facciamo ape???”

Novità 2024: Roatello con fiore Elettrico in collaborazione con Az. Green Tus.



Ore 19 Pizza e Fast Food, anche d’asporto.



Ore 21 serata danzante con Daniela Busso e l’orchestra "Scaccia pensieri".



Ore 23 grande estrazie dei premi della lotteria.