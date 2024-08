Cuneo: i bambini dell'Estate Ragazzi scoprono la Croce Rossa

La scorsa settimana, presso la sede della Croce Rossa Italiana di Cuneo in zona campo di atletica, un gruppo di bambini dell'Estate Ragazzi di San Pietro del Gallo è stato ospitato per una giornata di scoperta e apprendimento.



Durante la visita, i piccoli partecipanti hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino la storia della Croce Rossa e di interagire con i volontari che operano quotidianamente per il bene della comunità.



La giornata si è aperta con un'introduzione sulla nascita e l'evoluzione della Croce Rossa, raccontata in modo coinvolgente dai volontari. Successivamente, i bambini si sono cimentati in attività creative, disegnando sia i mezzi di soccorso che le scene della storia appena ascoltata.



Il programma è proseguito con una visita guidata all'interno della sede, inclusa un'esplorazione del garage dove sono parcheggiati i vari mezzi di soccorso. In particolare, i piccoli visitatori hanno potuto salire a bordo di un'ambulanza, apprendendo alcune nozioni fondamentali sul suo funzionamento e sull'importanza di questo strumento di emergenza.



La giornata si è conclusa con una merenda offerta ai bambini, prima del loro ritorno a casa.



«Questa iniziativa, pensata per avvicinare i più giovani al mondo del volontariato e far conoscere loro il ruolo fondamentale della Croce Rossa nella comunità, è stata accolta con grande entusiasmo sia dai partecipanti che dai volontari» ha spiegato il presidente della CRI cuneese Gianni Valsania.