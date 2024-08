Il concerto di Ferragosto a Frabosa Sottana. "La musica incontra la natura nel cuore di Prato Nevoso"

Torna l'appuntamento con il concerto di Ferragosto e la grande musica dell'orchestra sinfonica "Bruni" di Cuneo che ogni anno si tiene in una diversa località delle montagne del Cuneese. Per la quarantaquattresima edizione è stato scelto il Comune di Frabosa Sottana. L'area si trova nei pressi dell’arrivo della telecabina 10 posti La Rossa Panoramica che raggiunge i 2000 metri di quota nel cuore di Prato Nevoso.

Il concerto sarà trasmesso, come ogni anno, in diretta tv dalla redazione Rai3 Piemonte e Rai Play, trasformandosi così anche in un’occasione di visibilità e valorizzazione del territorio. Commenta la consigliera delegata Simona Giaccardi: “Anche quest'anno le montagne della Granda saranno protagoniste, insieme alla grande musica, di un evento che stupisce per la sua spettacolarità. Musica e natura si incontrano e i numerosi spettatori, che seguono da anni il concerto sul posto o da casa, confermano la validità di un'intuizione che da anni si ripete ed emoziona. Ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione del Comune di Frabosa Sottana per l’ospitalità, la Regione, la Provincia, la Rai, la Fondazione Crt e Crc, la Camera di Commercio, l'Atl del Cuneese e l'Orchestra Bruni per la professionalità con cui preparano la manifestazione. Invito tutti al concerto di Ferragosto di domani per il giorno dell'Assunta. Buona estate cuneese a tutti".