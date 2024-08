I ragazzi del Summer Camp Acaya di Fossano a “lezione” di ambiente

Mattinata speciale per le ragazze ed i ragazzi dell’Associazione Estate Ragazzi Summer Camp Acaya di Fossano, che hanno assistito alle operazioni di ripopolamento nell’area del Parco Fluviale fossanese, nelle vicinanze del centro ippoterapico. Un’attività che rientra nelle priorità della Fipsas - Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee -, in collaborazione con l’Associazione Pesca Ambiente.

“Abbiamo proceduto all’immissione di 5mila trotelle - spiega il presidente provinciale Fipsas, nonché assessore con delega all’ambiente del Comune di Fossano, Giacomo Pellegrino - tutte di specie marmorate, autoctona dei nostri fiumi. Far partecipare anche i più giovani è anche un modo istruttivo per insegnare loro l’importanza di tutelare il nostro patrimonio ittico e quindi salvaguardare l’ecosistema che ci circonda. Ringrazio - conclude Pellegrino - gli accompagnatori del Summer Camp Acaya per la loto disponibilità e speriamo, nei prossimi mesi, di poter realizzare ancora altre attività insieme con i nostri ragazzi, ai quali è importante tramandare il rispetto per l’ambiente”.

Era presente il vicesindaco Donatella Rattalino, che ha anche la delega ad Istruzione e Scuola: “Ritengo che questa giornata sia stata una bellissima iniziativa che ha permesso ai bambini partecipanti di conoscere la realtà del nostro Parco Fluviale - ha precisato -. Sottolineo altresì che questa esperienza è in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU sulla educazione ambientale sullo sviluppo sostenibile materia che i bambini sviluppano già a scuola nelle ore di educazione civica”.