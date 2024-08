In Langa torna protagonista "la menzogna": ecco la nuova edizione del Piemonte Documenteur Film Festival

Torna carico di energia e bugie stratosferiche il Piemonte Documenteur Film Fest: dal 24 agosto al 31 agosto pronto a dare il ciak ai nuovi aspiranti registi provenienti da tutta Italia per girare le loro storie nella splendida cornice delle Langhe.



Il PDFF è il primo festival europeo incentrato sul genere del “falso documentario”, nato nel 2009 da un’idea di Carlotta Givo. È un progetto dell’associazione culturale Cinelabio, in collaborazione con RECTV Produzioni e in partnership con Cinema Ambrosio, ShortsFit Distribución, Centro Nazionale del Corto, Mondadori bookstore Cuneo, Novelab, Yepp Langhe.



Il festival è stato realizzato grazie al contributo dei 5 comuni ospitanti (Monforte d'Alba, Murazzano, Novello, Roddino, Treiso),di RECTV Produzioni srl, della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT (co-finanziato tramite il portale di crowdfunding eppela) e Banco Azzoaglio. Il patrocinio è della Regione Piemonte e dei cinque comuni coinvolti.



A giudicare l’operato degli aspiranti filmmakers una giuria di alto livello formata da: Sergio Troiano (Cinema Ambrosio), Fabrizio Dividi(Corriere Torino), Daniela Scavino (La Stampa Cuneo), Elena Ciofalo (Centro Nazionale del Corto), Lucila Riggio (ShortsFit Distribución).



“Quest'anno, nell’ottica di aumentare ancora di più la qualità dei lavori che verranno realizzati, abbiamo messo a disposizione dei partecipanti uno sceneggiatore e scrittore, Pino Pace – spiega la direttrice Ilaria– ci piaceva l’idea di aiutare chi non ha mai partecipato al PDFF a non uscire troppo dal genere del falso documentario: per questo abbiamo scelto un ex vincitore come supporto, perchè ci piace pensare che chi ha vissuto il festival possa aiutare i nuovi arrivati, un po’ nell’ottica di lavorare come una grande famiglia, proprio come ci sentiamo”



Queste le cinque troupe assegnate ai relativi comuni, che anche quest’anno si sfideranno a colpi di ciak e fantasia:

Tomatografo (Mattia Capone, Alessandro Garelli, Sonia Gatti) - Monforte d'Alba

H-Tony (Anna Cordioli, Francesco Moroni Spidalieri, Simone Dipietro) - Murazzano

Gran Tomino (Domenico Bruzzese, Mauro Mola, Bruno Ugioli) - Novello

Francis Bros (Francesco Tinarelli, Francesco Baldini, Francesco Contini) - Roddino

Senza Futuro (Letizia Zatti, Sebastian Petri, Enrico Licandro) - Treiso



Come sempre partner della manifestazione saranno il Cinema Ambrosio, ShortsFit Distribución, Mondadori bookstore Cuneo.



Media partener di questa edizione sarà OTR Radio, la web radio di Yepp Langhe.



Sempre ricco il ventaglio di premi che le troupe potranno aggiudicarsi:

Premio della giuria (3.000 euro)

Premio del pubblicodecretato tramite applausometro (un weekend di proiezioni al cinema Ambrosio di Torino)

Premio della critica (500 euro)

Menzione migliore attore

Premio distribuzione (contratto di distribuzione gratuito di 1 anno, offerto da Shortsfit Distribution)



L’ultima giornata del festival sarà come sempre di molte attività in attesa del gran finale la sera del 31 agosto alle 21 a Monforte d'Alba presso l’Auditorium Horszowski, Via del Carretto, 16, 12065 Monforte d'Alba.



L’Ingresso è libero e gratuito ma con posti a sedere limitati che vanno prenotati ai seguenti contatti: segreteriapdff@gmail.com - 3384557823)



Per tutto il pomeriggio inoltre previsto un Laboratorio di cinema per bambini a cura di Federica Zancato, in collaborazione con il Comitato genitori di Monforte d'Alba (ore 17.00 - 18.30) con una deliziosa merenda offerta dall'organizzazione del festival (ore 16.30). A partire dalle 19 invece Street food a cura delle Proloco dei comuni aderenti al PDFF.