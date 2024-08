Campionati Europei di Volley femminile Under-20: l'Italia di Maria Teresa Bosso vola in finale!

Dai brividi di paura per una partenza stentata alla gioia per una finale conquistata con merito! L'Italia Under-20 soffre, ma riesce a vincere per 3-1 (18-25; 28-26; 25-17; 25-21) la semifinale di Sofia contro un Belgio mai domo. Gioia, dunque, anche per la schiacciatrice della Bam Mondovì Volley Maria Teresa Bosso, tra le protagoniste in campo con diversi punti a referto (11), compresi alcuni ace. Top scorer Adigwe con 21 punti.

Dopo aver perso il primo set ed essere andate sotto anche nel secondo parziale, le Azzurrine di coach Gagliardi sono riuscite a risalire la china, fino a raggiungere la vittoria per 3-1. Un successo che consente all'Italia di poter scendere in campo domani a Sofia contro la Turchia, nel match che vale la medaglia d'oro. Tanti errori al servizio per entrambe le formazioni e ricezioni spesso imprecise, in match dove la tensione e la paura di sbagliare l'ha fatta da padrona.

Per la pumina Bosso, dunque, domani si sarà comunque l'epilogo di un'esperienza internazionale di altissimo livello. Tutta Mondovì, ovviamente, farà il tifo per lei. Da segnalare che la finale per il 3° e 4° sarà tra Belgio e Polonia.