Domenica da “allerta gialla” per la Granda: pioggia in esaurimento tra domani e martedì

Dovrebbe concludersi nella serata di oggi (domenica 18 agosto) lo stato di allerta “gialla” per rischio meteoidrologico e idraulico diramata già ieri dall’Arpa Piemonte relativamente alle zone della provincia Granda comprendenti le valli Tanaro, Belbo e Bormida (stato che dovrebbe ridursi a “verde” nella giornata di domani, lunedì 19 agosto).



Proprio in queste ore i vigili del fuoco provinciali – nelle zone tra Boves, Peveragno, Cuneo, Genola e Savigliano - hanno operato e stanno operando per allagamenti, caduta di alberi e pali della luce pericolanti, scenari localizzati e ovviamente generati dai rovesci e dai temporali (la prospettiva di un vero e proprio pericolo idrogeologico risulta comunque assente). Dalla sera, come detto, i fenomeni andranno a esaurirsi lentamente: nella giornata di domani ci si attende – sempre secondo Arpa - tempo più stabile e soleggiato con progressivo rialzo delle temperature.



Le previsioni per la giornata di domani parlano di un cielo nuvoloso fino al primo mattino, in miglioramento da ovest nel corso della giornata, con precipitazioni sostanzialmente assenti (salvo ultimi, deboli, rovesci residui sul basso Piemonte, in esaurimento prima dell’alba). Venti da nordest a tutte le quote, moderati su Alpi e Appennino e deboli in pianura.



Per martedì, invece, Arpa segnala cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti al primo mattino e (a ridosso dei rilievi) al pomeriggio, ma con precipitazioni sostanzialmente assenti. Venti in rotazione da nordovest in montagna con rinforzi moderati al primo mattino e in serata, prevalentemente orientali in pianura.