La Croce Rossa di Alba organizza i nuovi corsi per volontari: "Le nostre attività molto diversificate"

La Croce Rossa Italiana di Alba apre le iscrizioni ai corsi per nuovi volontari, offrendo l’opportunità di partecipare attivamente alle molteplici attività dell’organizzazione. Questi corsi, rivolti a chiunque desideri impegnarsi nel volontariato, si terranno presso la sede della Croce Rossa di Alba, in via Ognissanti 34 (Sala Corsi, 1° piano). La presentazione si terrà martedì 10 settembre, dalle ore 20.30 alle 22.30, mentre la prima lezione avverrà due giorni dopo, il 12 settembre allo stesso orario.

Sono previste diverse sessioni, ognuna mirata a fornire una preparazione completa ai volontari. Il presidente della Croce Rossa di Alba, Fulvio Borgogno, fa una precisazione: "È importante far sapere ai futuri volontari che la Croce Rossa non è solo emergenza. Ci occupiamo di attività nel sociale, assistenze sportive, trasporto dializzati, servizi interni come centralinista, e da luglio è stata formata la squadra cinofila per la ricerca persone".