Per chi ha un iPhone è impossibile prenotare un esame o una visita medica tramite l'App della Regione

Da un paio di settimane, per chi ha un dispositivo Apple, che sia iPhone, iPad o Mac, l'App del Centro unico di prenotazione (il CUP) della Regione Piemonte non funziona.

Si vede una schermata bianca e un pallino blu che gira a vuoto. Non solo. E' scomparsa dagli store e non è nemmeno più scaricabile.

Tutto regolarmente funzionante, invece, sui telefoni di altri brand e, quindi, con altri sistemi operativi, come Android, per esempio.

L'app consente di fare tutte le prenotazione di visite ed esami, di selezionare la zona e i relativi ospedali, senza dover telefonare al numero verde o senza passare dal sito della Regione e utilizzare lo Spid.

Utile, molto intuitiva e utilizzata, è KO da ormai più di due settimane per i tantissimi che utilizzano IOS. L'Asl Cn1, ci informano, ha già segnalato il problema alla Regione. Chiamando il numero verde 800000500 per chiedere informazioni la risposta è: "Non ce ne occupiamo noi".

E allora proviamo ad occuparcene noi, nella speranza che il problema possa essere risolto in tempi brevi.