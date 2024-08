A Vicoforte l'evento letterario "Scenari d'arte dell'800 ligure: Lazzaro De Maestri e Raffaello Resto"

Venerdì 23 agosto alle ore 17.30 a Vicoforte, nella Confraternita dei Battuti, il Comune, in collaborazione con l’Associazione “Renzo Aiolfi” di Genova, presenta l'evento letterario "SCENARI D’ARTE DELL’800 LIGURE: LAZZARO DE MAESTRI E RAFFAELLO RESIO". Le due importanti pubblicazioni saranno presentate dall’autrice, critico e perito d'arte Cav. Silvia Bottaro, che ha dedicato oltre quindici anni di studio e ricerca alla riscoperta e valorizzazione dell'arte dell'Ottocento ligure.

Il primo volume, "Raffaello Resio (1855-1927) Scenari d’arte", è il frutto di un'attenta indagine sull'opera del pittore genovese, savonese d'adozione, che ha lasciato un'importante eredità artistica lungo tutto il territorio ligure. Silvia Bottaro guiderà attraverso un affascinante percorso culturale che esplora le molteplici espressioni artistiche di Resio, dall'acquerello all'affresco, con un'attenzione particolare al suo rapporto con la spiritualità e la rappresentazione angelica. Il lavoro si distingue per la sua meticolosità e per l'ampio ventaglio di testimonianze raccolte, offrendo al lettore un'occasione unica per scoprire un artista ancora poco noto, ma di grande rilevanza per la storia dell'arte ligure.

Il secondo volume, "Lazzaro De Maestri (1840-1910) Un pittore tra le righe del tempo", si concentra sulla figura di Lazzaro De Maestri, altro importante esponente dell'arte ligure dell'Ottocento. Attraverso una ricerca approfondita, che si estende da Sestri Levante a Diano Marina e oltre, Silvia Bottaro ci restituisce un ritratto completo di un artista che, nonostante i danni causati dal terremoto del 1887 e le difficoltà legate alla conservazione delle sue opere, ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico ligure. Il libro offre un contributo fondamentale per la conoscenza di De Maestri e della sua produzione artistica, arricchito da una vasta bibliografia ed un prezioso apparato fotografico.

"L'evento sarà moderato dal prof. Giorgio Cugnod, che condurrà una discussione approfondita sui temi trattati nei due libri, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire nuove prospettive sull'arte dell'Ottocento ligure - dice l'assessore alla cultura Daniela Tarò - L’invito a partecipare è rivolto a tutti ed in particolare agli appassionati d'arte ed agli studiosi e curiosi che avranno un’occasione unica per esplorare e riscoprire un vero patrimonio artistico attraverso le opere di due grandi pittori.

Domenica 25 agosto alle ore 21, infine, nel Chiostro del Monastero Cistercense del Santuario di Vicoforte, ritorna anche il tradizionale “Concerto di fine estate” dell’orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo.

"E’ un appuntamento tradizionale che si rinnova da oltre vent’anni ed è diventato il preludio alle prossime Festività della Natività di Maria SS. che, per il nostro territorio e un po' per tutti, rappresentano la chiusura del periodo estivo e l’inizio della normalità lavorativa e scolastica - commenta il sindaco di Vicoforte Gian Pietro Vasco - . L’ingresso è gratuito con l’auspicio che il bel tempo possa aiutare a trascorrere una bella e piacevole serata musicale".