A Ormea la quarta edizione di "Harry Potter e il Pollicino filosofale"

24 agosto il Parco Pollicino di Ormea ospita la quarta edizione dell’evento “Harry Potter e il Pollicino Filosofale”.



Si comincerà con il laboratorio di pozioni alle 14:30, a seguire il Quidditch Babbano e a alle 16:30 Zio Potter: magia e comicità con l’attore Aldo Nicolini, finalista della prima edizione di “Italia’s Got Talent”. Nell’arco del pomeriggio i bambini potranno provare il cappello parlante, cimentarsi in un laboratorio creativo, nella lezione di volo e farsi truccare da Simona De Bernardi.

L’iniziativa, realizzata da L’IPPO - creAttivo in collaborazione col Comune di Ormea e con il contributo della Fondazione CRC, è inserita nel progetto “O.R.M.E.A. 2024 - Aria, Acqua, Terra E Fuoco”, un'occasione per riflettere sulla salvaguardia di questi quattro elementi.

Il territorio di Ormea, per la sua peculiarità e grazie alle sue proposte, bene si presta a un confronto aperto per rafforzare la responsabilità di tutti nella promozione dell'armonia con la Natura, e in linea con principi quali la sostenibilità e il rafforzamento dell’identità comunitaria.