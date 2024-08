Castelmagno, quando il santuario diventa “smart”: installata l’isola multiservizio che connette turisti e territorio

Un’isola intelligente multiservizio collegata direttamente all’ufficio turistico dell’ATL del Cuneese: è questo il nuovo ospito che ha accolto, nelle ultime settimane, l’area del santuario di Castelmagno nei pressi della locanda “Magno” di Paolo Tallone.



Un progetto pubblico-privato tutto cuneese, che vede al centro Paolo Tallone, gestore della locanda e storico barista cuneese. Un nuovo arredo urbano smart composto da diversi elementi come prese USB e sistema wireless per la ricarica di cellulari, prese 220v per la ricarica delle e-bike e per il funzionamento di piccoli elettrodomestici, palo modulare con telecamera, lampada e sistema di chiamata, monitor ad alta luminosità e fioriera portabici.





Grazie all’appoggio dell’ATL del Cuneese l’utente potrà poi godere delle meraviglie del luogo anche da remoto: si potranno ricevere informazioni a video e parlare direttamente con l’ufficio turistico. L’obiettivo è, ovviamente, quello di connettere al meglio possibile turisti e visitatori con il territorio, nell’ottica di onorare la storicità del santuario stesso.



Ma non finisce qui. Con l’avvento del nuovo sito internet del santuario si riuscirà anche a realizzare la diretta streaming della Santa Messa, così come già si fa al santuario di Sant’Anna di Vinadio,