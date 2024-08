Ordinanza anti-alcol prolungata a Cuneo, Radicali: "Manassero nasconde la testa sotto la sabbia"

“Siamo spiacevolmente, ma purtroppo non eccessivamente, sorpresi dalla nuova ordinanza di Manassero sul divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche. Nonostante la sicurezza sia un tema politico centrale, è deludente vedere come misure illiberali, inefficaci e giustizialiste non abbiano colore politico".



Così in una nota Lorenzo Roggia, Segretario di Radicali Cuneo.



"È evidente che ci siano alcuni problemi da gestire in città, ma lo è ancora di più il fatto che le precedenti ordinanze si siano dimostrate totalmente inutili. Da convinti antiproibizionisti continuiamo a ritenere che i fenomeni vadano governati. Da diversi anni proponiamo alla Giunta di istituire un Sindaco della notte per gestire le difficoltà e per promuovere una sana movida. Una proposta che, dove attuata, ha dato molti frutti più che positivi. Ma purtroppo su questo tema, e ahimè non solo su questo, Manassero preferisce mettere la testa sotto la sabbia, convinta di cancellare un fenomeno con un tratto di penna".