A chi sono intitolate le vie di Cerialdo? Un pomeriggio alla scoperta dell’identità culturale

Hai più di 65 anni e sei interessato a scoprire a chi sono intitolate le vie del quartiere Cerialdo? Le denominazioni dei luoghi cittadini sono la nostra eredità culturale, ciò che decidiamo di tenere o buttare via del passato; orientano i cittadini a livello topografico, ma soprattutto identitario.

I nomi sono uno strumento fondamentale per organizzare una società: case e vie parlano di noi. Interrogarsi sulla loro origine aiuta a ristabilire gli equilibri sociali, a conoscere la storia da cui proveniamo e quella che tramanderemo. Pertanto, il progetto “Attivamente Anziani”, promosso dal Comune di Cuneo, dedica una giornata alla toponomastica del quartiere Cerialdo.

L’iniziativa, battezzata “Inciampare nella storia”, è in programma mercoledì 4 settembre, dalle 16 alle 18 circa, e si terrà presso il Centro di Incontro di Cerialdo, in via S. Pio X, 18. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al numero 388.8590367 (Educatrice Cristina Abello della “Cooperativa Emmanuele”).