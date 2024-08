I trattori hanno invaso Perlo: grande successo per il raduno Piemonte Liguria 2024 [FOTO]

Ha sconfitto anche il brutto tempo, il il 4^ raduno trattoristico Piemonte e Liguria, che si è svolto a Perlo sabato il 17 agosto. Per evitare pioggia e vento, pochi giorni prima della manifestazione gli organizzatori hanno deciso di concentrare tutta la manifestazione nella sola giornata di sabato: una scelta che ha scombussolato un po’ i piani ma che non ha scalfito il successo dell’evento che sta già scaldando i motori per il raduno del 2025.

“In effetti nonostante il cambio in corsa, i partecipanti sono stati moltissimi: oltre 120 - spiega il sindaco Lorenzo Benzo -. Grande partecipazione anche a tutti gli eventi collaterali, dalla cena al concorso di Miss Trattorina. Ringrazio tutti i sindaci che hanno partecipato, il presidente del Gal Langhe Roero Leader, Massimo Gula e il segretario Coldiretti Ceva, Marco Benzo. Un grazie particolare - conclude il primo cittadino di Perlo - lo dedico alla Pro loco e ai tanti volontari che da un anno all’altro si dedicano con passione ad organizzare questo raduno, diventato ormai un appuntamento fisso per il nostro paese e che ogni anno riscuote sempre maggior successo”.

LE CLASSIFICHE

Hanno partecipato 11 ragazze. Le prime tre classificate concorso Miss Trattorina:

1 ILARY UBERTI MOMBASIGLIO (foto)

2LUCREZIA BERTINO BAGNASCO

3 EMMA CHIAPPA GARESSIO

VINCITORI GARE:

ZOPPO MAURIZIO

DANIEL MAO

DARIO ANSALDI

CRISTIAN DELFINO

VINCITORI TARGHE

PREMIO TRATTORISTA PIÙ ANZIANO

•SENO AUGUSTO

PREMIO TRATTORISTA PIÙ GIOVANE

•EDOARDO ROSOTTI

PREMIO MIGLIOR ALLESTIMENTO TRATTORE DIURNO

•ALESSIO MANZI

Notturno

ROBERTO MAO