Toncoin, la migliore performance tra le crypto top 10. Ecco perché

Toncoin (TON) è la criptovaluta nativa della blockchain decentralizzata Layer-1 The Open Network (TON) che presenta una struttura multilivello basata sul principio dello sharding o segmentazione.

La funzionalità di sharding di TON prevede l’utilizzo di più sottoreti (shard) sulla stessa blockchain, dove ogni shard ha uno scopo specifico.

Questo consente alla rete di evitare l'accumulo di blocchi non verificati e accelera significativamente le operazioni.

Al momento, TON è all’8° posto della classifica delle criptovalute per market cap di Coinmarketcap, con 17 miliardi di dollari.

Negli ultimi 7 giorni, il token ha visto una crescita del 9%, nonostante il mercato stia attraversando una fase difficile. Il valore attuale di TON è di 6,85 dollari.

Oltre a TON, i trader stanno puntando anche su un altro progetto in presale con l'obiettivo di creare una blockchain Layer-2 alternativa, ovvero Pepe Unchained.

Analisi del valore di TON

Secondo gli analisti, l'aumento significativo del valore di Toncoin (TON) sembra in linea con una possibile rottura tecnica da un classico pattern di inversione bump-and-run (BARR).

Negli ultimi giorni, Toncoin ha seguito da vicino la dinamica di un pattern BARR, che tipicamente prevede una fase iniziale di declino nota come fase di ingresso, seguita da una caduta ripida chiamata bump, per poi concludere con una fase di run in cui l'asset recupera e supera livelli di resistenza significativi.

Il 18 agosto, Toncoin ha confermato il suo ingresso nella fase di run, superando una linea di tendenza discendente che aveva limitato i tentativi di recupero precedenti.

La rottura è stata ulteriormente supportata dall'aumento dei volumi di trading del 134%, sottolineando il momentum dietro la crescita.

Inoltre, TON sta scambiando al di sopra delle sue medie mobili esponenziali (EMA) a 50 giorni e 200 giorni, entrambe in fase di trend ascendente.

Se TON manterrà la sua attuale traiettoria, potrebbe raggiungere il livello di 9,50 dollari entro settembre, rappresentando un aumento del 40% rispetto al valore attuale.

I fattori della crescita di TON

Oltre ai fattori tecnici, l'ascesa di Toncoin è stata sostenuta dall’introduzione delle TON Ventures da parte della TON Foundation.

Si tratta di un fondo da 40 milioni di dollari destinato a supportare progetti in fase iniziale costruiti sulla rete blockchain TON. Questa iniziativa dovrebbe attrarre una nuova ondata di sviluppatori e progetti a The Open Network.

Nello stesso giorno, il protocollo di finanza decentralizzata Injective ha annunciato la sua integrazione con la rete blockchain TON.

Questa partnership consente agli asset basati su TON di essere trasferiti e utilizzati nell'ecosistema di Injective, incluse le Dapp (applicazioni decentralizzate).

Un altro motivo dietro la crescita di Toncoin è attribuibile al listing su Binance e al lancio del token TON sulla Launchpool della blockchain, avvenuto il 15 agosto.

Grazie a Binance, gli utenti possono partecipare al farming bloccando token BNB e FDUSD per guadagnare TON. Inoltre, la blockchain introdurrà la meccanica Super Earn per lo staking con tassi di interesse speciali.

Trattandosi del primo exchange mondiale a livello di volumi, il listing su Binance ha dato al token TON una spinta notevole, permettendogli di crescere nonostante le difficoltà attuali del mercato.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è una meme coin basata sul personaggio Pepe The Frog, diventato popolare all’interno del settore delle criptovalute grazie al token PEPE.

Il progetto ha raccolto più di 9 milioni di dollari in presale, con l’obiettivo di creare una nuova rete Layer-2 chiamata Pepe Chain, con il 100% di efficienza in più rispetto a Ethereum.

Grazie a Pepe Chain, gli utenti potranno beneficiare di transazioni veloci, costi di commissione bassi e maggiori ricompense di staking.

Inizialmente disponibile su Ethereum, il token PEPU si potrà trasferire alla Pepe Chain una volta che questa verrà lanciata al termine della presale.

I trader possono comprare il token PEPU in presale a 0,009163 dollari con ETH, USDT o carta di credito per staking su Ethereum e ottenere ricompense passive in base all’APY.

In alternativa è possibile acquistare il token con BNB per approfittare dei costi di commissioni più bassi della BNB Smart Chain, per poi fare staking direttamente sulla Pepe Chain.

